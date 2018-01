Ronaldo acha que será cortado Apesar de ter sofrido uma leve contusão muscular, o atacante Ronaldo acha que será cortado da seleção brasileira que enfrenta o Chile, dia 7, pelas Eliminatórias. ?Tenho a impressão de que me apresentarei (segunda-feira), mas os médicos da seleção me mandarão de volta a Milão?, disse o jogador, depois da vitória da Inter sobre o Brasov, por 3 a 0, em Bucareste (Romênia), pela Copa da Uefa. Em sua segunda partida oficial depois de ficar 17 meses se recuperando da cirurgia no joelho direito, Ronaldo jogou 40 minutos e disse não ter sentido nada até a hora da contusão. ?É uma pena ter sofrido esta pequena lesão porque estava me sentindo bem. Foi um incidente que poderia ter acontecido com qualquer um, principalmente jogando num campo pesado e num clima frio?, lamentou o brasileiro, que espera não ficar muito tempo parado. ?Acredito que voltarei a estar bem em breve, pronto para seguir o programa de recuperação.?