Ronaldo: acordo com Traffic e Band O atacante Ronaldo ainda não estreou no Real Madrid, mas a transferência da Itália para a Espanha já começou a produzir novos negócios. O jogador deverá anunciar nesta quinta-feira um acordo com a empresa de marketing esportivo Traffic. A partir de agora, a empresa é quem vai tocar os projetos de marketing do atleta, em todo o mundo, e o primeiro deles será com a TV Bandeirantes. A Traffic comprou os direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Espanhol da temporada 2002/03. E para alavancar a atração que será transmitida pela Bandeirantes, Ronaldo irá promover o evento na emissora paulista. Ele, inclusive, deverá atuar em um programete de cinco minutos - sob a coordenação da Traffic -, no qual vai falar sobre o campeonato e o Real Madrid. Os detalhes do acordo serão revelados aos jornalistas brasileiros em uma videoconferência marcada para amanhã, que terá a presença de Ronald diretamente de Madri, via satélite.