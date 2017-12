Ronaldo admite divórcio com Milene O fim do casamento com Milene Domingues não abalou Ronaldo. Muito risonho na entrevista coletiva, nesta quarta-feira à noite, na Granja Comary, em Teresópolis, disse que está feliz e com vontade de jogar muito bem contra o Peru no domingo. ?Tive um probleminha leve, mas já foi superado. Já passei por coisa muito mais difícil na vida. Estou com vontade de me divertir no domingo e todos podem saber que vai ter gol meu em Lima. Ninguém precisa se preocupar comigo, está tudo bem.? Todos os repórteres buscavam a melhor maneira de perguntar a Ronaldo sobre o fim de seu casamento. Ele ironizou, perguntando se todos eram especializados em futebol ou na vida das celebridades. ?É isso mesmo que vocês querem? A minha vida particular é tão importante assim? Vamos falar de futebol.? E, por fim, assumiu o final do casamento. ?O que o Rodrigo falou para vocês está correto. É isso aí e ponto.? Ele referia-se a Rodrigo Paiva, seu assessor de imprensa, que pela manhã, havia deixado claro a separação. ?Eles estão há um ano e meio lutando para salvar o casamento, mas agora não dá mais. Resolveram que é hora de separação e em pouco tempo estarão divorciados?, afirmou Rodrigo. Segundo Rodrigo, o fato de Milene haver jantado com o jogador David Aganzo, que pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Levante, não tem nada a ver com o fato de a separação estar perto. ?Posso te garantir que o Ronaldo riu muito quando viu a foto. Não o afetou em nada?, explica, mostrando que o desgaste vem de tempos. Ronaldo e Milene casaram-se em dezembro de 99. Foi o fim de um namoro rápido que terminou com a gravidez de Milene, então conhecida por ser a ?rainha das embaixadinhas? e por haver tentado sem sucesso a carreira de atriz. Fazia algumas propagandas na televisão. A mãe de Milene irritou-se com o casamento e não compareceu à festa. Durante o Mundial do ano passado, Milene ficou com a mãe de Ronaldo, dona Sandra. Já havia boatos de separação, mas eles sempre desmentiram as evidências. Falou-se de casos de Ronaldo com a apresentadora Fernanda Lima e com antigas namoradas e que Milene teria uma amizade especial com Seedorf, ex-companheiro de Ronaldo na Inter de Milão. Milene chegou a dizer que Ronaldo tinha liberdade total porque sempre voltava para a cama do casal. Talvez não tenha voltado tantas vezes. O certo é que hoje, os dois fazem propagandas de supermercados diferentes e essa não é a única separação do casal. Com muito custo, Ronaldo foi atendido e a separação com Milene tomou um lugar secundário na entrevista. Ele falou sobre futebol e deixou claro que a vitória é algo muito provável no domingo. ?O Brasil não precisa se preocupar com ninguém, com nenhum time. Se a gente jogar o nosso futebol, vai ganhar sempre, vai ganhar de todo o mundo. É isso que vamos buscar contra o Peru.? Ronaldo chegou à Granja Comary às 14h25, dirigindo uma BMW prata. Não treinou pela manhã porque foi tratar de problemas particulares. Esteve com Alexandre Pita e Reinaldo Martins, seus procuradores que estão condenados a onze anos de cadeia por participarem de um esquema de evasão de divisas do Brasil. Estão soltos graças a um habras-corpus. ?Eles continuam sendo meus empresários e meus amigos. Eles estão lutando para provar sua inocência e vou fazer de tudo para ajudá-los.?