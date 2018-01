Ronaldo admite falha na recuperação Ronaldo admitiu nesta sexta-feira, em entrevista para uma emissora de TV italiana, que houve falhas na sua recuperação. ?Não quero entrar em detalhes, mas seguramente algo foi mal feito. Não sabemos o que, nem onde, mas aconteceu e agora estou aqui, pagando pelas conseqüências?, lamentou o atacante da Inter de Milão, que está no Brasil para fazer o tratamento de uma contusão muscular, a terceira desde que voltou a jogar em outubro no ano passado, após a segunda cirurgia no joelho direito. A última contusão muscular de Ronaldo aconteceu durante os treinos da Inter em Palma de Mallorca, no dia 24 de janeiro, justamente quando ele voltava a trabalhar com o resto do time após a lesão sofrida em 23 de dezembro. ?No futuro, tentaremos fazer melhor, com um programa de trabalho que leve a uma volta mais estudada. Me interessa trabalhar com calma, pois desejo estar bem e voltar a jogar?, afirmou o atacante. Sobre a polêmica com relação ao seu tratamento no Brasil, longe da Inter de Milão, Ronaldo foi claro. ?Tenho permissão do clube para isso. Para mim é melhor, pois quando trabalho com meus companheiros, forço mais a recuperação para voltar a jogar o mais rápido possível?, explicou.