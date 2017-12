Ronaldo admite interesse de time dos EUA por seus gols Numa entrevista coletiva realizada na sala de imprensa do estádio Thermoplan, em Weggis, nesta segunda-feira, por causa da chuva que cai sem parar na região, o atacante Ronaldo revelou que recebeu uma proposta para jogar no New York/Red Bull, time da MLS (Liga Profissional dos Estados Unidos). O jogador do Real Madrid receberia cerca de 120 milhões de dólares por um contrato de 10 anos. No entanto, o brasileiro ressaltou que está bem na Espanha e que, neste momento, só pensa em Copa do Mundo. "Eu tenho contrato com o Real Madrid e estou feliz. Só penso na Copa neste momento. No futuro, o mercado norte-americano é um objetivo", disse Ronaldo, ao lado dos companheiros Cafu e Zé Roberto, que também participaram da coletiva com a imprensa. O contrato do atacante brasileiro com o time espanhol acabará em junho de 2008. Assim como fez anteriormente, Ronaldo criticou a imprensa por causa da polêmica sobre seu peso. "Não me incomoda, mas eu pergunto: o que é uma pessoa gorda? Eu fiquei um mês sem jogar, estou me recuperando na parte física, só isso", afirmou o atacante, que teve a intromissão de Cafu na resposta. "Ele está rindo porque é ridículo insistir nesse tema. Falta de assunto talvez", contou o lateral. Sobre o tempo ruim que faz em Weggis nos últimos dias, Cafu disse que os jogadores não estão encarando isso como um problema para a preparação. "É bem melhor que jogar com um calor de 40 graus. Claro que a gente corre o risco de se machucar, mas temos que encara tudo como uma treino. Tudo para a gente entrar na Copa para dar o máximo em campo", comentou.