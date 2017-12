Ronaldo admite que não agüentará jogar os 90 minutos O atacante Ronaldo admitiu, na noite desta segunda-feira, que não está 100% fisicamente e que dificilmente terá condições de disputar os 90 minutos do jogo contra a Croácia, nesta terça, em Berlim, pela estréia na Copa do Mundo. "Acho que já melhorei, fiz trabalhos de velocidade. Talvez não tenha condições de jogar os 90 minutos", contou o jogador, em entrevista à TV Globo. Contra os croatas, Ronaldo estará completando a marca de 100 jogos pela seleção brasileira - sem contar partidas pela seleção olímpica e dois amistosos. Desde 1994 na equipe principal do Brasil, o atacante do Real Madrid já marcou 64 gols e é o terceiro maior artilheiro do país - está atrás de Pelé (95) e Zico (66). Com o possível desgaste de Ronaldo durante o confronto contra a Croácia, a tendência é que Robinho seja o escolhido para substituí-lo. Assim, a seleção teria a mesma formação ofensiva utilizada na conquista da Copa das Confederações, no ano passado - Ronaldo pediu para não jogar porque precisava de férias. Programação A delegação brasileira voltará para Königstein, concentração da seleção, logo após o jogo. Por volta de 00h30 (horário local), sairá o vôo de Berlim para Frankfurt e a previsão é que todos já estejam no hotel às 2 horas da manhã. Todos terão folga pela manhã e um treino leve está programado para o período da tarde, no Arena Zagallo.