Ronaldo afirma que já está 'pronto' para jogar

O atacante brasileiro Ronaldo, que ainda não jogou pelo Milan nesta temporada por conta de uma lesão muscular sofrida em 31 de julho, afirmou estar "pronto" para atuar e tem chances de entrar em campo no próximo domingo contra o Cagliari, fora de casa, pelo Italiano. "Sim, estou pronto. Já tinha sido relacionado para a partida contra o Atalanta em Bérgamo (suspensa aos sete minutos pela atuação violenta das torcidas organizadas locais). Agora espero ser chamado novamente, pois estou em condições de poder jogar", declarou Ronaldo ao canal do Milan. Na última segunda, o brasileiro esteve em campo no Jogo Contra a Pobreza, em Málaga, em que a equipe de seus amigos enfrentou o time dos amigos de Zidane. "Estou realmente feliz. Foi maravilhoso, já que esta partida teve grande sucesso. Quero agradecer a todos, foi uma noite belíssima", comentou. "Embora não fosse um jogo oficial e sim um espetáculo, tentei me movimentar e me diverti", afirmou Ronaldo.