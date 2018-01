Ronaldo ainda agradece a Felipão O melhor jogador de 2002 deseja que Luiz Felipe Scolari volte a dirigir a seleção brasileira um dia. Em entrevista ao site da Fifa, Ronaldo reconheceu que o treinador foi muito importante na fase final de sua recuperação e por isso é muito grato a ele. "Quando eu ainda não estava completamente recuperado e muitos duvidavam de mim, ele disse que acreditava em mim e que eu estaria no grupo da Copa do Mundo. Aquilo me ajudou muito, me deu muita força para continuar lutando. Serei sempre agradecido pela confiança que ele me passou e espero que um dia ele volte à seleção brasileira." A primeira partida que Ronaldo jogou em 2002 foi justamente pela seleção, no amistoso do dia 27 de março contra a Iugoslávia, em Fortaleza. Ele vinha se recuperando de uma lesão muscular sofrida em dezembro jogando pela Inter e não havia sido convocado para nenhum jogo do time italiano pelo técnico Héctor Cúper. Felipão o chamou então para a seleção, o colocou como titular e o deixou em campo por 45 minutos. Dali em diante, Ronaldo foi melhorando a cada dia e explodiu de vez na Copa, quando foi o artilheiro com oito gols. Na entrevista à Fifa, Ronaldo disse que os dois gols que marcou na final contra a Alemanha foram os mais importantes de sua vida. "Eu estava tendo pensamentos ruins, achando que mais uma vez não seria o meu dia numa final de Copa do Mundo, porque Kahn tinha feito grandes defesas. Mas quando peguei o rebote do chute do Rivaldo e fiz o primeiro gol, me senti muito relaxado." Ele também explicou ao site da Fifa que o gol de bico que fez na semifinal contra a Turquia foi fruto de sua origem como jogador. "Joguei futsal muito tempo quando era garoto e usei a técnica de chutar de bico naquele lance. É o tipo de jogada que poucos tentam. Eu tentei porque estava bloqueado e aquela era a única maneira de tentar fazer o gol."