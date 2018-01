Ronaldo ainda é dúvida para sábado Os primeiros dias de Ronaldo após a festa de casamento com Daniella Ciccarelli estão conturbados. Nesta quarta-feira, o craque chegou atrasado para o treino do Real Madrid pelo segundo dia consecutivo, com dores no pé e ainda de mau humor. Estacionou seu carro 15 minutos depois do início dos treinamentos pelos companheiros e foi direto ao departamento médico do clube. Diagnóstico: artrite no dedão do pé esquerdo. Segundo os médicos do Real, o problema não é grave e pode ser que Ronaldo seja liberado para o próximo jogo da equipe, previsto para sábado, contra o Athletic de Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. Porém, se a dor não melhorar, o atacante pode ser poupado, pois na próxima terça, terá de estar no melhor de sua forma para o duelo com a Juventus de Turim, na Itália, no jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Ronaldo já havia se atrasado para o treino na terça, quando desembarcou vindo da festa nos arredores de Paris direto para o clube. Ainda de ressaca pela festança, porém, foi perdoado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta quarta-feira, além do problema no dedão, a necessidade de emitir uma nota pública sobre o casamento no Château de Chantilly aborreceu o jogador. No comunicado, Ronaldo e Daniella se dizem perplexos e negam a informação de que venderam com exclusividade os direitos de cobertura fotográfica da festa a uma revista espanhola. Nota - Antes da cerimônia, diversas publicações européias afirmaram que o casal teria vendido os direitos por 400 mil euros, com exclusividade, o que explicaria a ausência da imprensa dentro da festa e a proibição de que os convidados entrassem com câmeras ou celulares capazes de registrar fotos. O casal, porém, disse que fez tudo em busca de privacidade. "A limitação do trabalho dos meios de comunicação no interior do castelo foi causada pelo desejo do casal de fazer a festa dentro da mais rigorosa privacidade", afirmou a nota. "O carinho entre Ronaldo e Daniella está acima de qualquer operação mercantil."