Ronaldo: ?Ainda posso render mais? Sem esconder a felicidade de estrear com dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Alavés por 5 a 2, neste domingo, o atacante Ronaldo concedeu entrevista aos jornalistas após o final do jogo e demonstrou otimismo quanto ao seu futuro na equipe espanhola. ?Estou muito feliz, mas estou confiante de que posso render ainda mais?, garantiu. Diferentemente do que se percebia no banco de reservas do Real, o atacante brasileiro revelou que não sentiu a pressão da estréia, mas sim uma certa ansiedade natural. ?Nós (ele, companheiros e técnico) estávamos todos muito tranqüilos porque seguimos um planejamento de trabalho?. Com um largo sorriso no rosto admitiu que com uma equipe formada por Zidane, Figo e Raúl chegar ao gol não é tarefa difícil. ?Creio que vou me divertir muito mais aqui do que na Itália, porque com nosso esquema chegamos com seis jogadores ao ataque?. Quanto à sua escalação para o jogo contra o Bétis, terça-feira, nos 45 minutos finais que faltam da partida suspensa por causa de um blecaute, o atacante brasileiro não titubeou e se colocou à disposição do técnico Vicente Del Bosque. ?Terminei o jogo bem fisicamente, com vontade de jogar mais. Agora vai depender do treinador. O importante mesmo é que o Real Madrid ganhe sempre?. O jogador encerrou a entrevista diante de dezenas de repórteres dedicando seus dois gols à torcida madrilena. Ele disse que preferiu o primeiro, mas considerou que o mais bonito da partida foi de seu companheiro Zidane, o que deu origem a goleada por 5 a 2.