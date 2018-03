Ronaldo ajuda Inter a contratar Nesta Ronaldo vai ganhar menos na Internazionale de Milão. O atacante aceitou ter reduzido em 5% o seu salário anual de US$ 4,4 milhões para ajudar o presidente do clube, Massimo Moratti. O uruguaio Recoba e o italiano Vieri, os outros dois jogadores que têm os maiores salários na Inter, seguiram o mesmo caminho. "Foi um gesto espontâneo do Ronaldo??, disse para a Agência Estado hoje um dos procuradores do jogador, Reinaldo Pitta. "E também do Recoba e do Vieri??, acrescentou. A exemplo de todos os clubes italianos, a Inter passa por dificuldades financeiras. Mas Pitta revelou que ao aceitar a redução dos salários o trio também teve o objetivo de ajudar o dirigente a contratar o zagueiro Alessandro Nesta, atualmente na Lazio. O uruguaio Recoba, jogador mais bem pago do futebol italiano - US$ 7,9 milhões por temporada -, confirmou, por meio do site oficial da Inter, que sua atitude, assim como a de Ronaldo e de Vieri (US$ 5 milhões/ano até então), foi um "gesto de afeto?? a Moratti. "É para que o presidente saiba que estamos convencidos de que a Inter pode ser cada vez maior??, disse. A redução, no caso do brasileiro, significa que ele ganhará menos US$ 220 mil por ano em relação ao contrato original. Se a Inter vier a efetivar a contratação de Nesta, poderá abrir caminho para a Lazio contratar Rivaldo, do Barcelona. O presidente do clube romano, Sérgio Cragnotti, gostaria de contar com o brasileiro, mas admite que isso só poderá ser possível se conseguir negociar Nesta e o atacante argentino Hernan Crespo.