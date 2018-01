Ronaldo ajuda Luxemburgo a falar ao Real Ronaldo confessa que o técnico do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, está falando um ?portunhol? que ninguém está entendendo. Segundo o atacante, ele e Roberto Carlos estão ajudando na comunicação entre o treinador e os demais jogadores. Questionado se o grupo não estaria entendendo as instruções de Luxemburgo, o craque respondeu: ?Muita coisa não porque ele fala em português?. Luxemburgo e o vice-presidente do clube, Emilio Butragueño, negam que o técnico esteja tento problemas com seu espanhol. ?Todos estão me entendendo?, disse Luxemburgo. ?Estão dizendo que eu estou falando um ?portunhol? errado, mas eu não estou com medo de falar. Vou aprender a pronúncia correta. O brasileiro sempre vê as coisas pelo lado negativo, e não pelo positivo de que em seis meses vou estar falando espanhol?, disse, admitindo que terá aulas com professor particular. Ronaldo ainda afirma que está conversando com Luxemburgo para explicar ao técnico detalhes do Real. ?Ele (Luxemburgo) precisa saber muita coisa sobre como funciona o Real e eu e o Roberto Carlos estamos ajudando?, disse. Para o atacante, a chegada de Luxemburgo surpreendeu, mas elogia. ?Estou achando o máximo sua contratação. Ele já está implantando a sua mentalidade: tática, pegada, marcação sob pressão e já estamos percebendo isso até nos treinamentos?, afirmou. Ronaldo conta ainda que ficou sabendo da contratação de Luxemburgo apenas no vôo entre São Paulo e Madri. ?Entrei no avião e Luxemburgo estava lá. Contou que estava vindo para nos treinar, o que nos pegou de surpresa. Não sabia que estavam procurando um treinador?, completou, admitindo que os demais jogadores do grupo o procuraram assim que souberam da informação para pedir informações sobre o caráter e método de trabalho de Luxemburgo.