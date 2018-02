Ronaldo almoça com técnico do Milan no CT do clube italiano O atacante Ronaldo almoçou nesta sexta-feira com Carlo Ancelotti, técnico do Milan, no centro de treinamento do clube, após passar pela primeira parte da bateria de exames médicos que definirá sua contratação pela equipe italiana. Ao entrar no CT do Milan, o brasileiro foi recebido com aplausos pelos muitos torcedores que estavam no local. Após o almoço, ele fará a parte final dos exames no próprio centro de treinamento e, mais à noite, voltará a Madri, onde fechará os detalhes finais da transferência na segunda-feira.