Ronaldo aluga avião para convidados O atacante Ronaldo não pretende economizar para fazer de seu casamento um verdadeiro conto de fadas. A cerimônia será na próxima segunda-feira em um suntuoso castelo na cidade francesa de Chantilly e os jogadores do Real Madrid já têm condução garantida: um avião particular. Segundo o jornal espanhol Marca desta quinta-feira, o jogador brasileiro pagou de seu bolso um avião para 17 jogadores, além do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e da Inter, Massimo Moratti, além do amigo e companheiro de seleção, Adriano. O diário não informa se Vanderlei Luxemburgo foi convidado, muito menos o preço da locação.