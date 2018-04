Ronaldo Angelim decide se aposentar dos gramados

SÃO PAULO - Autor de um dos gols que garantiram o título brasileiro ao Flamengo em 2009, Ronaldo Angelim anunciou sua aposentadoria dos gramados na manhã desta segunda-feira. O agora ex-jogador tinha contrato com o Fortaleza até dezembro deste ano, mas decidiu antecipar sua saída e inclusive já se despediu dos colegas de clube.

A informação da aposentadoria de Angelim havia sido dada pelo próprio jogador a uma rádio do interior do Ceará, no domingo. Ele informou que conversaria com a diretoria do Fortaleza e pediria a antecipação do término do contrato. Dores no músculo adutor da coxa teriam influenciado a decisão do atleta.

Ronaldo Angelim atuou por sete clubes diferentes em 18 temporadas como jogador profissional. Seus momentos mais marcantes foram no Fortaleza, quando marcou o gol que garantiu o acesso do time cearense à Série A, em 2004; e no Flamengo, ao marcar o primeiro gol do time na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Maracanã, que garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2009. Ao saber da decisão do atleta, o clube carioca divulgou uma nota em homenagem:

NOTA

Ronaldo Angelim, um verdadeiro rubro-negro

Conhecido como "Magro de Aço", Ronaldo Angelim já fazia parte da história rubro-negra antes mesmo do dia 6/12/2009. Ainda assim, atendeu ao pedido de 40 milhões de torcedores e marcou o gol do hexa na etapa final do último jogo do Campeonato Brasileiro se tornando, de uma vez por todas, um dos grandes ídolos do clube. Nunca o canto de "Angelim: faz um gol pra mim" fez tanto sentido.

Atleta formado no futebol nordestino, Angelim sempre foi um típico torcedor do Mais Querido. Daqueles cuja "maior vaidade é ver o Flamengo ganhar". Virou ídolo pelo comportamento que a Nação sempre quer ver de cada jogador – seriedade, raça e paixão.

Se a humildade sempre marcou o comportamento do zagueiro, não falta orgulho para falar de sua passagem pelo Mais Querido. Vários títulos, grandes partidas, liderança e exemplo a ser seguido. O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Ronaldo Angelim. Um grande rubro-negro que sempre honrou nosso Manto Sagrado.