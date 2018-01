Ronaldo Angelim desiste do São Caetano O São Caetano sofreu uma baixa no seu elenco, que se apresentou nesta sexta-feira: o zagueiro Ronaldo Angelim. Ele desistiu de jogar no time do Grande ABC e optou por permanecer no Fortaleza. Assim, a diretoria já corre atrás de outro para a posição. Angelim comunicou sua decisão por telefone. Segundo se cogita no entre os dirigentes do São Caetano, ele foi pressionado pelos dirigentes cearenses e preferiu continuar por lá, onde está adaptado. Início de ano - Nesta sexta-feira, os jogadores se apresentaram e conheceram a nova comissão técnica, que além do treinador Zetti conta com o assistente Marcos Biazotto, o preparador físico Fernando Moreno e, a grande novidade, o treinador de goleiros Carlos Pracidelli, ex-Palmeiras. Ele tem mais de 10 anos de carreira e não escondeu sua satisfação: "Tenho certeza de que estou num grande clube", comentou. Na reapresentação o atacante Adhemar, o meia Anaílson e o lateral Raulen voltaram de empréstimos e já treinaram normalmente com o elenco, na Estância Santa Luzia, em Mauá (SP). Apesar das poucas contratações até agora, o técnico Zetti está satisfeito com elenco do São Caetano para este início de ano, com a disputa do Campeonato Paulista. Ainda segundo Zetti, a filosofia do time em campo será a forte marcação e ataque veloz. "Vamos manter a mesma filosofia dos últimos anos no São Caetano. Não tem porquê mudar", afirmou. O São Caetano estréia no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira (19), contra a Ponte Preta, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).