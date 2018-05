Ronaldo Angelim elogia mudança tática feita por Andrade O zagueiro Ronaldo Angelim, autor do gol que deu o título do Campeonato Brasileiro ao Flamengo, disse nesta segunda-feira que o trabalho do técnico Andrade foi fundamental para o sucesso da equipe na competição. O defensor lembrou que o treinador alterou o esquema tático do time da Gávea.