Ronaldo antecipa retorno para Espanha Ronaldo antecipou em um dia seu retorno à Espanha e embarcou no início da noite deste domingo para se reapresentar ao Real Madrid. Nos três dias em que ficou no Brasil, o jogador realizou fisioterapia para se recuperar de uma contusão na coxa esquerda e terminou sua parceria de 12 anos com os empresários Reinaldo Pitta e Alexandre Martins, condenados à prisão, entre outros crimes, por lavagem de dinheiro e envolvimento no escândalo carioca conhecido por Propinoduto. De volta à Espanha, o objetivo de Ronaldo será o de se recuperar da contusão para poder atuar pelo menos no dia 28, pelo Campeonato Espanhol, contra o Sevilla. A intenção é a de provar que está recuperado e ser liberado para enfrentar o Paraguai, dia 31, em Assunção, pela seleção brasileira, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. "Preciso voltar a jogar pelo Real Madrid para mostrar que tenho condições de atuar pela seleção", disse Ronaldo. "Mas, só vou para o campo quando estiver totalmente recuperado, porque o local da lesão é em uma região fundamental para o desempenho de um jogador de explosão, como sou." Mesmo sem saber se poderá escalar com Ronaldo entre os titulares, o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, vai relacioná-lo na lista dos atletas que atuam por clubes estrangeiros chamados para o confronto com o Paraguai. Ele não quer correr o risco de deixar o atacante de fora e depois não conseguir sua liberação com a diretoria do Real Madrid. Os nomes dos convocados serão conhecidos esta semana. "Quero estar na seleção e acho que a contusão não vai ser problema", assegurou Ronaldo. "Agora, é só dar seqüência ao tratamento que ficará tudo certo."