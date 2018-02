Ronaldo anuncia: não joga a Copa América No desembarque da seleção brasileira no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, o atacante Ronaldo confirmou que não disputará a Copa América, de 6 a 25 de julho, no Peru. E ele não será o único desfalque. O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu poupar os principais jogadores do time pentacampeão, que manteve a liderança das Eliminatórias após o empate de domingo à noite no Chile. No aeroporto Tom Jobim, no Rio, Ronaldo contou ter conversado com Parreira para pedir sua dispensa da Copa América. A justificativa, segundo ele, foi a cansativa temporada que teve. ?Agora, quero aproveitar minhas férias, descansar um pouco para voltar bem contra a Bolívia, em setembro (próximo jogo do Brasil pelas Eliminatórias)?, afirmou o atacante do Real Madrid. Outro desfalque já confirmado oficialmente é o lateral-direito Cafu, como Parreira deixou escapar no desembarque da seleção. ?Mesmo completando 34 anos, Cafu está correndo como um garoto e é assim que eu quero contra a Bolívia. Por isso, merece o descanso?, explicou o treinador. Parreira anuncia a lista de convocados para a Copa América já nesta quarta-feira, no Rio. Apesar de não terem sido confirmados oficialmente, Dida, Kaká, Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho também serão poupados. ?Evidentemente que eu vou poupar alguns jogadores. Muitos tiveram uma temporada intensa por seus clubes e, mesmo que não me pedissem, seriam poupados?, disse o técnico brasileiro. Além de Ronaldo e Parreira, Zagallo, Felipe, Juan, Júlio César, Adriano e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, desembarcaram no Rio, após a viagem de volta de Santiago. ?Os jogos contra Argentina e Chile foram importantes porque estávamos em quarto lugar e agora somos líderes das Eliminatórias?, comemorou Ronaldo.