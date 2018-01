Ronaldo apaixonado por modelo catalã O atacante Ronaldo, recentemente separado de Milene Domingues, já encontrou um novo amor. Trata-se da modelo catalã Mireia Canalda?, segundo informou hoje o jornal espanhol ?As?. "Ronaldo está apaixonado. Ele prefere manter a formalidade e faz questão de esconder a noiva de todo mundo, inclusive de seus melhores amigos. Acabou se tornando uma pessoa mais fechada, porém se nota claramente que é um homem muito feliz?, comenta a notícia. Os rumores dão conta de que Ronaldo e Mireia se conheceram em Milão, quando o atacante ainda estava na Inter e se recuperava da cirurgia no joelho. Mas, como o casamento com Milene seguia firme, eles mantiveram apenas amizade. O amor teria surgido nos últimos meses. Ronaldo viaja a Barcelona sempre que pode para estar com Mireia e já a acompanhou a Londres para um dos seus desfiles. A modelo também viaja a Madri, porém, segundo o jornal ?As?, os encontros tem sido discretos e os fotógrafos ainda não conseguiram fazer nenhuma fotos dos dois juntos.