Ronaldo aparece em "Os Simpsons" como amigo de Homer Em alta no Milan, o atacante Ronaldo está prestes a fazer uma aparição no seriado "Os Simpsons". Segundo o site dedicado ao desenho norte-americano, Simpsons Channel, o episódio com o jogador brasileiro irá ao ar na TV dos Estados Unidos no dia 22 de abril, mas sem data definida para ser exibido no Brasil. No desenho, Ronaldo será amigo de Homer Simpson e ajudará o time de futebol da sua filha do meio, Lisa. O atacante aparecerá com a camisa da seleção brasileira e com a cabeça raspada - na vitória do clube milanês sobre o Empoli por 3 a 1, no último sábado, o artilheiro jogou um pouco mais cabeludo. O próprio jogador dublou a sua participação no desenho. O convite para participar do programa aconteceu em outubro de 2006, mas só depois de seis meses o episódio será exibido. Em 2002, um episódio de "Os Simpsons" gerou muita polêmica no Brasil. No 15.º episódio da 13.ª temporada, a família natural da cidade de Springfield esteve no Rio de Janeiro para conhecer o órfão Ronaldo, que Lisa ajudava financeiramente. O País foi representado com macacos andando pelas ruas e muita violência. A série "Os Simpsons" está no ar há 18 anos, e o episódio que contará com a participação do atacante brasileiro será o de número 395 de sua história. A assessoria de imprensa da Fox, que possui os direitos de transmissão do programa, não confirmou as informações vinculadas pelo site Simpsons Channel.