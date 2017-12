Ronaldo aprova a dupla com Adriano Na volta à seleção brasileira - não jogava desde o ano passado - Ronaldo saiu de campo aprovando a dupla formada com Adriano e lamentando os gols perdidos no empate por 1 a 1 contra a Croácia. Para o jogador, o fato de do os atletas que atuam no futebol europeu estarem em início de temporada fez diferença. "Criamos muitas oportunidades de gols mas não tivemos a sorte de fazê-los", disse o atacante do Real Madri. Sobre as as chances que desperdiçou, comentou. "Na primeira fui chutar, mas bateu na minha canela. Na segunda, bati prensado e o goleiro pegou fácil." Ronaldo foi só elogios a Adriano. "Eu acredito nessa dupla e na seleção. Tudo vai dar certo", disse o jogador. Para o Fenômeno, com a seqüência de jogos, a tendência é a eficiência ofensiva do Brasil aumentar. "Não podemos esquecer que a gente (os jogadores que atuam na Europa) está começando uma temporada, treinando há um mês. Fizemos alguns jogos com o Real mas ainda não estou no meu auge fisicamente", auto-avaliou. "Acredito que no próximo jogo, contra o Chile, poderemos ter uma atuação melhor". Será o confronto que vai definir a classificação brasileira para a Copa? "É o que a gente vai tentar." Sobre o quadrado ofensivo, Ronaldo fez ressalva. "Aprovo o quadrado, desde que todo mundo seja participativo na hora de defender." O atacante preferiu se esquivar sobre sua preferência no meio-de-campo, Ricardinho ou Robinho (na vaga do suspenso Ronaldinho Gaúcho) contra o Chile. "São opções que o professor Parreira tem de analisar. Para mim são dois amigos que entram e vão tentar fazer seu papel." Ronaldo não se mostrou incomodado com o fato de não ter marcado gol. "Esse foi o primeiro jogo depois de algum tempo e também não tenho nenhum tipo de ansiedade pra marcar. Acho que um atacante tem que marcar sempre, mas principalmente nas competições que realmente valem, como a Copa do Mundo e as Eliminatórias." Outros jogadores endossaram a tese de Ronaldo sobre a falta de ritmo. "Estamos sentindo fisicamente por ser início de temporada. Mas tenho certeza de que classificaremos para a Copa com dois jogos de antecedência", disse o lateral Cafu, que aprova o quadrado. "Pode nos ajudar contra seleções que jogam na retranca."