Ronaldo aprova demissão de Cúper O atacante brasileiro Ronaldo, do Real Madrid, afirmou estar ?contente? pela demissão do técnico Héctor Raúl Cúper da Internazionale de Milão, após o empate deste sábado, em Brescia, por 2 a 2. ?Estou alegre pelos torcedores da Inter. Falo como torcedor da Inter, equipe que gosto muito e tive bons momentos. Desejo o melhor para este clube e esperava que este treinador (Cúper) fosse embora o mais rápido possível?, afirmou o jogador, em entrevista à RAI, direto de sua residência em Madri. Segundo Ronaldo, ?com Cúper a Inter não poderia ganhar nunca nada?. O jogador disse que o treinador era o motivo para os últimos maus resultados da equipe de Milão. ?Ele é muito retranqueiro.? O atacante voltou a dizer que enfrentou problemas de relacionamento com o técnico argentino quando esteve atuando pela Inter. Ronaldo disse ter receio em um futuro retorno para o time de Milão. ?Tenho um pouco de medo de retornar por causa da reação das pessoas. Mas quando estive no aniversário do Dida (goleiro do Milan) fui muito bem recepcionado pelos torcedores.?