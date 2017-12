Ronaldo aproveita a folga para ver enxoval Dia de folga é sagrado: por isso Ronaldo e sua noiva, Daniela Cicarelli, aproveitaram para visitar, em Roma, o costureiro Valentino, que está confeccionando o modelo que ela vestirá na cerimônia de casamento marcada para o dia 11 de janeiro, em Paris. Antes da visita ao ateliê, o casal assistiu a uma missa rezada pelo próprio Papa João Paulo 2.º, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em homenagem aos cardeais e bispos falecidos nos últimos 12 meses. Em seguida, Ronaldo e Daniela foram almoçar em um conhecido restaurante romano. Depois, se dirigiram ao ateliê do famoso costureiro, que também está confeccionando os trajes do craque do Real Madrid. Sempre sorridente, Ronaldo permitiu que fossem feitas fotos do casal na saída do ateliê. Mas não quis falar sobre futebol. "Sinto muito, estou de folga hoje", explicou. Depois ele e Daniela embarcaram em um reluzente Mercedes com vidros escurecidos, que os levou para o aeroporto, de onde pegaram um vôo para Madri. Ronaldo estava de folga desde quarta-feira, quando o Real Madrid enfrentou, com o time reserva, o Tenerife, pela Copa do Rei. A equipe madrilenha sofreu muito para ganhar por 2 a 1, com dois gols do argentino Solari, o segundo no último minuto da prorrogação.