Ronaldo assina convênio na Cidade de Deus O craque Ronaldo, do Real Madrid, chega amanhã pela manhã ao Brasil e segue para a assinatura do convênio que reformará o Espaço Cultural da favela Cidade de Deus, na zona oeste, às 11 horas. O jogador custeará as despesas das obras, que recuperarão um teatro com capacidade para 120 pessoas. Além do teatro, o prédio da Associação de Moradores da Cidade de Deus, onde ele foi construído também será revitalizado. As obras prevêem pintura, instalação de sistemas de luz e som, além da restauração do palco e das poltronas. A previsão é a de que até o final de julho o local esteja pronto para ser reinaugurado. A Cidade de Deus foi criada em 1996 para receber 3.852 famílias desabrigadas pelas enchentes ocorridas dois anos antes. A maior parte dos moradores eram de favelas da zona sul do Rio, como a Rocinha e Catacumba. Atualmente, a comunidade possui 120 mil moradores, distribuídos por 233.641 metros quadrados. Além da ajuda financeira de Ronaldo, a Central única de Favelas (Cufa) e a Secretaria Municipal das Culturas assinarão um contrato para a manutenção da programação cultural do local, através do projeto "Célula Cultural". Na ocasião, a Cufa será representada pelo rapper MV Bill, que foi o responsável pelo primeiro contato com o atacante da seleção. Esta não será a primeira vez que Ronaldo investirá em projetos culturais. O atacante também já contribuiu para a montagem de duas peças teatrais.