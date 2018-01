Ronaldo assiste à vitória do Real Ronaldo teve nesta segunda-feira sua primeira ?participação? como jogador do Real Madrid. O craque brasileiro assistiu à estréia do time no Campeonato Espanhol de 2002/03 e viu, da tribuna de honra do Estádio Santiago Bernabéu, seus novos companheiros baterem o Espanyol por 2 a 0 ? gols de Helguera e McManamann. Depois do dia de festa ? pela manhã, foi apresentado para a torcida ?, nesta terça-feira começa a treinar, com Roberto Carlos, Raúl, Figo e Zidane. A estréia, porém, deve ocorrer dentro de duas a três semanas. A primeira atividade de Ronaldo foi a de submeter-se a minucioso exame na clínica Rúber Internacional. O chefe da equipe médica do clube, o cirurgião Alfonso del Corral, deteve-se principalmente no joelho direito do atacante, operado duas vezes e que o afastou dos gramados por mais de dois anos. Depois de três horas de consulta, o especialista deu sinal verde para o acordo, embora tenha feito observações a respeito das condições físicas do astro. ?O joelho direito é delicado, e será necessário vigiar e cuidar com atenção?, recomendou. ?Porém, não vejo nenhum inconveniente em sua contratação?, explicou. Corral acredita que Ronaldo possa vir a sofrer de tendinite, mas ressalva que isso não o impedirá de disputar o mesmo número de jogos de seus colegas. ?O joelho não está pior do que eu esperava e me arrisco a dizer que ele não voltará a ter contusões sérias. Mas será normal que tenha alguma dificuldade com sobrecarga de esforço.? Uma das cláusulas do contrato com o Real Madrid prevê suspensão de salários, se o joelho direito vier a afastar o artilheiro do Mundial de suas atividades normais. ?Espero retribuir a confiança com gols e jogadas bonitas?, rebateu o mais recente ídolo ?madridista? em entrevista para mais de 400 jornalistas. ?Cheguei para ser mais um no time, mas com a disposição de colaborar para que o Real seja ainda maior e mais forte.? As declarações agradaram ao presidente Florentino Pérez, que em dois anos contratou Figo, Zidane e Ronaldo que já venceram o prêmio oferecido pela Fifa ao melhor jogador do mundo. O dirigente falou que se tratava de ?data histórica? para o clube e não teve dúvidas em afirmar que a parceria, válida por três anos, tem ?tudo? para dar certo, dentro e fora de campo. ?Real Madrid e Ronaldo têm forte apelo universal?, exagerou Pérez. ?Ele tem imagem forte e é um dos melhores jogadores que há?, observou. ?Queremos colocar logo à venda camisas com seu nome e, em poucos anos, o símbolo do Real Madrid estará nos cinco continentes.? A camisa 11, com o nome de Ronaldo, nem chegou ainda às lojas e já há centenas de pedidos de reserva. Pérez espera lucrar também com a venda de ingressos, acordos de publicidade, patrocínio, cotas de televisão. E também com os gols do craque.