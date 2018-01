Ronaldo ataca o técnico da Inter Ronaldo finalmente falou o que todos esperavam ouvir de sua boca: o técnico argentino Héctor Cúper foi o grande responsável por sua saída da Inter de Milão. ?Desde que Héctor Cúper chegou, a Inter não diverte mais as pessoas. Esse é um dos motivos que me fizeram deixar o clube?, declarou o atacante, em Madri. Muito se tem discutido sobre as razões que o levaram a trocar de clube e o brasileiro ainda não havia se pronunciado sobre o assunto. Nesta quarta-feira, porém, resolveu falar. ?Cúper mente quando afirma que a sua relação comigo era normal?, disse Ronaldo, em entrevista ao canal italiano Tg1. Foram as primeiras declarações de Ronaldo à imprensa italiana desde que saiu da Inter. ?Eu já tinha pedido para sair da Inter antes mesmo do Mundial. O presidente Massimo Moratti foi como um pai para mim, mas todo esse assunto me decepcionou, porque entre o Cúper e eu, ele preferiu o argentino.? Nesta quarta-feira, ele não realizou nenhum trabalho no campo. Para acelerar o processo de recuperação da sobrecarga muscular que sofreu na perna esquerda, o Departamento Médico do Real Madrid preferiu que o brasileiro fizesse massagem no ginásio do clube, no centro de treinamento. A estréia de Ronaldo estava programada para esta quarta-feira, contra o Genk, mas o atacante sentiu a contusão no início da semana e os torcedores do Real Madrid terão de esperar mais um pouco para ver a tão esperada estréia do ?Fenômeno? com a camisa 11 do Real. De acordo com o técnico Vicente del Bosque, a ausência de Ronaldo é ?um pequeno contratempo técnico e uma grande decepção para o grande número de torcedores que iria ao Estádio Santiago Bernabeu especialmente para acompanhar o brasileiro.? Por enquanto, Guti forma o ataque da equipe ao lado de Raúl. Del Bosque pede que os torcedores tenham paciência. Se tudo correr dentro do que foi previsto pelos médicos, nesta quinta-feira Ronaldo poderá correr no campo e, nesta sexta-feira, se reintegrar ao elenco. Por isso, uma possível estréia contra o Valladolid, sábado, está totalmente descartada. O momento mais esperado pelos torcedores do Real deverá ocorrer no dia 2 de outubro, contra o AEK, em Atenas, pela Copa dos Campeões, ou no dia 5, contra Alavés, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.