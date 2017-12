Ronaldo avisa que polêmica com Lula está superada A irritação do atacante Ronaldo com o presidente Luís Inácio Lula da Silva já é passado. Ele demonstrou neste sábado que a polêmica pelos seus problemas de peso foi superada graças a um fax enviado na noite de sexta-feira, onde ele dizia que "torceria com carinho pelo jogador". "Todos os brasileiros precisam estar juntos para torcer pela nossa seleção. A carta do presidente foi muito boa e mostrou que ele entendeu o que eu quis dizer. Nem sempre o que é dito a nosso respeito corresponde à verdade. Para mim, o episódio está mais do que superado", disse o atacante, em comunicado postado em seu site oficial. Com isso, a preocupação de Ronaldo - já recuperado das bolhas e da gripe, tendo treinado com o grupo neste sábado em Königstein, na Alemanha - passa a ser o jogo de estréia da seleção brasileira na Copa do Mundo, na terça-feira, dia 13, contra a Croácia.