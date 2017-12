Ronaldo avisa: "Só tive uma indisposição" O atacante Ronaldo reforçou nesta quinta-feira que o recente problema de saúde pelo qual passou - dor de cabeça e tontura - não foi nada grave e que está pronto para jogar no domingo pela seleção brasileira, contra a Austrália, em Munique, a partir das 13 horas (horário de Brasília). Ele confirmou que foi ao hospital na quarta apenas para eliminar a dúvida se teria ou não algo mais grave. "Eu estava bastante enjoado e fomos até o hospital para tirar a hipótese de uma doença ou algo mais grave. Agora estou bem, bem mais tranqüilo, porque não tem nada mais grave, já estou medicado", disse Ronaldo, em entrevista no CT SportPark, antes do treino da seleção nesta quinta-feira. Sobre a possibilidade de comparação com o episódio da Copa de 1998, quando teve uma convulsão antes da final contra a França, o jogador foi enfático e tratou de eliminar o assunto rapidamente. "Só time uma indisposição. Não tem nada a ver com 98", garantiu. Os jogadores manifestaram apoio ao atacante nas entrevistas, mas Ronaldo disse que isso é normal na seleção. "O grupo está comigo assim como sempre estive com o grupo. Mas não tem motivo para ato de solidariedade, foi só uma indisposição", repetiu. Como foi sua primeira entrevista desde a vitória brasileira sobre a Croácia, terça-feira, em Berlim, Ronaldo admitiu que não foi bem - apático, acabou substituído por Robinho aos 23 minutos do segundo tempo. "Também não fiquei nada contente com minha atuação, mas o mais importante é ter conseguido a vitória. E não está escrito no meu manual que preciso jogar bem sempre", avisou. O atacante também procurou desmentir que tivesse tido problemas de saúde durante a partida de terça-feira. "Só demorei para chegar ao campo no segundo tempo porque tinha esquecido de fazer xixi. O resto é especulação", contou Ronaldo, preocupado com o próximo compromisso do Brasil, domingo, em Munique. "Vamos pensar no jogo contra a Austrália."