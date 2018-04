Ronaldo batalha para disputar Mundial de Clubes pelo Milan Ronaldo, atacante do Milan, ainda não sabe se terá possibilidade de jogar no Mundial de Clubes da Fifa no Japão no mês que vem por causa de um novo temor com uma lesão. O brasileiro sentiu uma dor na panturrilha enquanto se aquecia para entrar no jogo de quarta-feira em que o Milan empatou com o Benfica fora de casa por 1 x 1 pela Liga dos Campeões. Depois do jogo o técnico do time, Carlo Ancelotti, afirmou que o problema não era sério e que esperava uma atuação de Ronaldo no jogo de sábado do Milan contra a Juventus. Mas o atacante estava muito menos otimista nesta quinta-feira. "Eu ainda sinto um pouco de dor. Eu não acho que vou me recuperar para o jogo contra a Juve", afirmou ele ao site do jornal La Gazzetta dello Sport (www.gazzetta.it). "Eu ainda não sei o que aconteceu ontem. Amanhã vou fazer os exames, então é preciso esperar." Quando questionado sobre se esperava estar pronto para o Mundial de Clubes, ele respondeu: "Eu não sei". Ronaldo tinha acabado de voltar aos campos depois de uma lesão e atuou na vitória do Milan por 2 x 1 no domingo passado sobre o Cagliari.