Ronaldo: "Brasil reage na hora certa" O atacante Ronaldo, do Real Madrid, quebrou o silêncio desde que chegou ao Rio, há uma semana, fez elogios ao técnico Carlos Alberto Parreira e disse que a má campanha da seleção brasileira na Copa das Confederações não é motivo de preocupação. ?Com a seleção sempre foi assim. A gente encontra dificuldades, mas na hora que precisa, resolve", afirmou o jogador, pouco antes de um jogo beneficente no estádio do América, na Baixada Fluminense. Ronaldo lembrou da campanha do Brasil nas duas últimas eliminatórias de Copa do Mundo e o poder de recuperação da equipe nas Copas de 1994 e 2002. Ele foi a grande atração do jogo festivo organizado pelo meia Emerson, do Atlético de Madrid. Ronaldo levou cerca de 5 mil pessoas ao estádio e teve dificuldade para se livrar do assédio de centenas de fãs, assim que chegou ao local. Ele voltou a pedir paciência com a seleção, disse que Parreira goza de muita credibilidade e que o resultado do trabalho da comissão técnica vai aparecer em breve. ?O Brasil levou muitos jovens para a Copa das Confederações e enfrentou seleções bem preparadas." Ronaldo estava acompanhado de Flávio Conceição, Djalminha e Adriano e fez também comentários sobre a contratação de Beckham pelo Real Madrid, enfatizando que o clube abre espaços para todos os grandes jogadores. ?O importante é que a concorrência seja saudável. A filosofia do Real é ter os melhores. E vai jogar quem estiver melhor.? Ele destacou que está tendo um ano muito especial pelo Real Madrid e espera a conquista de mais títulos na próxima temporada. ?Fiz 23 gols pelo Campeonato Espanhol. Não está bom?? No aniversário de um ano da conquista da Copa, Ronaldo contou que lembra de cada dia e cada momento da passagem vitoriosa pela Coréia do Sul e pelo Japão. ?Eu estava com o mesmo corte de cabelo de hoje. Já notei que este corte dá sorte. De repente ele vai ser adotado também no próximo mundial.? Ronaldo participou de um evento organizado, pelo segundo ano consecutivo, por Émerson com apoio da prefeitura do município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Cada torcedor trouxe dois quilos de alimento não perecível para assistir ao jogo. O total arrecadado será distribuído para instituições de caridade da região. Ronaldo fez amizade com Émerson em Madri e já havia prometido ao colega, meses atrás, que estaria presente na festa desta segunda-feira. Ronaldo jogou somente durante o primeiro tempo e chegou a fazer um gol para o time dos Amigos do Émerson, que jogava contra a equipe dos Amigos da Prefeitura. Foi o suficiente para o público comemorar o feito como se fosse uma conquista de título mundial.