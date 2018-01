Ronaldo: Brasil vai dar o troco amanhã De férias no Brasil, o atacante Ronaldo acredita que esta quarta-feira é o dia do Brasil dar o troco nos argentinos, que hoje venceram o clássico no Mundial Sub-20. "É sempre ruim perder, ainda mais para a Argentina. Mas amanhã a seleção principal pode dar a forra", disse Ronaldo, hoje à tarde, no chat do Lancenet!. Liberado pelo técnico Parreira da Copa das Confederações, Ronaldo não poupou críticas ao torneio que tem sua final amanhã. E nem se arrepende de ter desistido de participar dele. "Foi tudo planejado. O torneio poderia ser melhor organizado e acho que os jogadores deveriam ser mais respeitados, porque só 7 dias de férias é um absurdo." Sobre Robinho, seu futuro parceiro no Real Madrid, Ronaldo é só elogios. "Acho que ele é a revelação no momento. É jovem e tem muito o que mostrar ainda." Mas e a ida do atacante santista ao time espanhol? "Pode ser legal. Ele tem um futuro maravilhoso, e o Real é o melhor clube do mundo." Ronaldo acredita que está tendo um descanso merecido e fundamental para quem quer conquistar a Copa de 2006 e ser eleito mais uma vez o melhor jogador do mundo. "Agora estou de férias, tenho mais uma semana, descansei. Minha temporada começa agora. É um ano de jogos, super importante, e isso me motivou a pedir dispensa da Copa das Confederações."