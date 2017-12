Ronaldo brilha na vitória do Real Madrid Depois de sofrer muito no primeiro tempo, quando conseguiu empatar só no último minuto, o Real Madrid conseguiu virar e ganhar por 3 a 1 do Mallorca, com participação decisiva do brasileiro Ronaldo (fez o segundo gol do time e sofreu o pênalti que originou o terceiro) neste domingo no campo do adversário. Assim, a equipe madrilena, dirigida pelo português Carlos Queiroz, alcançou seu objetivo: ser líder isolado do Campeonato Espanhol antes das férias de fim de ano. Mas, ao longo do primeiro tempo, esse objetivo parecia que não ia ser alcançado, pois o Real Madrid sofreu um gol logo aos 11 minutos (Correa, aproveitando uma rebatida equivocada da defesa adversária) e o jogo mudou. O Mallorca se encheu de coragem e teve algumas oportunidades bem claras de aumentar o marcador, mas não soube aproveitar. O brasileiro Nenê e Eto?o perderam várias chances. Aos 46 minutos, o castigo: cruzamento de Figo e cabeçada indefensável de Raúl. Empate, que deu alento para o Real iniciar o segundo tempo com outra força. E, no primeiro bom lançamento para Ronaldo, aos 10 minutos, o jogador brasileiro não perdoou: entrou correndo pela defesa do Mallorca, driblando três adversários e batendo de esquerda, com um toque rápido, deslocando o goleiro. Mais 14 minutos e Ronaldo cortou um zagueiro na área e foi derrubado. Pênalti, que Figo bateu bem, marcando o terceiro do Real, que administrou a vitória até o final, sem grandes sustos. Nos vestiários, o técnico do Mallorca, Luis Aragonés, estava inconformado: "Hoje, o melhor não ganhou. Não sei como se pode perder uma partida dessa maneira." E Queiroz rebateu: "Estávamos confiantes porque sabíamos que podíamos marcar a qualquer momento. E foi o que aconteceu." O Valencia, que no sábado bateu o Sevilla por 1 a 0, é o vice-líder. Nos demais jogos da rodada, Albacete 1 x 1 Athletic Bilbao, Deportivo La Corunã 2 x 1 Espanyol, Murcia 1 x 2 Malaga, Osasuna 0 x 1 Real Zaragoza e Real Bétis 1 x 3 Villarreal. Barcelona x Celta ainda estão jogando.