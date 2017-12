Ronaldo busca 50º gol pela seleção Hoje, em Lima, contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa de 2006, Ronaldo completa 79 jogos pela Seleção Brasileira. Um jogo "esquentado" por uma imprensa de baixíssimo nível, que aproveitou-se da paixão do povo pelo futebol para intrometer-se na vida particular do maior jogador do mundo. Não se sabe se Ronaldo leu as besteiras escritas, se sabe que "cacho" é a tradução do nosso "chifre", o que se sabe é que ele está em busca de mais uma marca em sua carreira cheia de êxitos. Ronaldo, para azar dos peruanos corre atrás de seu 50º gol pela Seleção Brasileira. Para isso, buscando concentração, não falou com a imprensa no dia anterior ao jogo. Isolou-se, reservando o bom-humor e as brincadeiras para os colegas. Chegou ao hotel, correndo, sem ouvir os gritos dos peruanos. Um deles frustrou-se por não poder lhe entregar uma imagem da Virgem Maria. Hoje, novamente, correu para deixar o hotel e chegar ao ônibus que o esperava para levar ao estádio fazer o reconhecimento do gramado. Os gritos eram altíssimos, misturando admiração e ofensas. Não deve ter entendido nenhum, apressado pelos seguranças da Seleção. O que se sabe é que o fim do casamento com Milene Domingues não o afetou em nada. Está tranqüilo. Sabe que é o maior destaque dessa Seleção, a melhor do mundo. Os problemas de Alexandre Pitta e Reinaldo Martins, seus empresários, com a Polícia Federal, também não. "Ele é o melhor jogador do mundo. Vai se preocupar com que", pergunta Cafu. "Ronaldo está centrado para o jogo. Não pensa nessas coisas, divide bem a vida pessoal da profissional", garante Roque Júnior. Está pronto para fazer desta terceira participação em Eliminatórias uma partida a ser recordada para sempre. Em 94, foi chamado na fase final, quando o time já havia se classificado. Para 98, não houve eliminatórias para o Brasil, campeão do Mundo. Para a campanha de 2002, o Brasil não contou com Ronaldo, envolvido em muitas contusões. Essa é a primeira vez que percorre a América do Sul em busca de gols e pontos que classifiquem o Brasil ao Mundial. "É um experiência nova e está sendo muito boa, é o que diz Ronaldo. Apesar dos problemas,está feliz e isso pode ser muito ruim para o Peru. Mais difícil ainda do que se ele estivesse abalado pelas baixarias. "Estou louco para fazer um gol neles e completar os 50. Estou leve, não tenho problemas, separo minha vida pessoal da minha vida como jogador. Acho que vou fazer uma boa partida e isso é o que interessa", repetiu várias vezes nos dias anteriores ao jogo.