Ronaldo cai nas graças dos espanhóis O brasileiro Ronaldo caiu enfim nas graças dos críticos depois da boa atuação contra o Alavés, sábado. Isso porque ele foi o maior destaque na goleada por 5 a 1 do Real Madrid, resultado que garantiu ao time a primeira colocação do Espanhol, um ponto na frente do Real Sociedad, que foi derrotado hoje pelo Valladolid, por 3 a 0. A imprensa espanhola, que vinha acusando Ronaldo de não estar levando o clube a sério e chegou a especular que ele deixaria o time no meio do campeonato nacional para participar do carnaval no Rio (será homenageado amanhã pela escola Tradição), começa a se render ao talento do atacante. O jornal espanhol Marca, que não poupou críticas ao brasileiro nos últimos meses, hoje era só elogios ao jogador. Com a manchete Baile de Carnaval, o periódico publicou uma foto, ocupando quase toda a primeira página, dos atacantes Ronaldo e Raúl se abraçando após um dos cinco gols. Ronnie, como é conhecido entre os espanhóis, está fazendo por merecer os elogios. Além de garantir que não vem ao carnaval carioca, Ronaldo disse que cada vez se sente melhor em campo e já se considera tão rápido quanto antes de sofrer a série de contusões que quase o tirou do futebol. "Ainda me faltam várias coisas, mas me sinto cada vez em melhores condições para conseguir muitos títulos para o Real Madrid", disse à TV Telemadrid. O brasileiro anunciou ainda que pretende chegar aos 25 gols e conquistar a artilharia do Espanhol. Ele nunca esteve tão animado. "Chego 40 minutos antes do treino para tentar deixar meu físico nas melhores condições", revelou. Além da goleada do Real, a imprensa espanhola dedicou bom espaço para a bem sucedida operação do goleiro do Atlético de Madrid, Germán Burgos, que extraiu nesse fim de semana um tumor cancerígeno dos rins.