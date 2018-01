Ronaldo cansado de substituições Ronaldo está há cinco meses no Real Madrid, é mais badalado que nunca, vive cercado de astros, mas se sente incomodado com as constantes substituições durante os jogos. O ídolo brasileiro já cedeu lugar oito vezes, em partidas oficiais, desde que estreou em outubro. A mais recente ocorreu no clássico de domingo, com o Atlético de Madri (2 a 2), quando saiu de campo aos 13 minutos da etapa final e cedeu lugar para Pavón. Ronaldo teme que essa opção tática do técnico Vicente del Bosque se transforme em rotina, segundo levantou o Marca, em sua edição desta terça-feira. O jornal especializado em esportes, e com foco nos times de Madri, detectou a insatisfação após o jogo do fim de semana. Embora tenha destacado que atacante se mostre diplomático, o diário diz que o brasileiro não ?quer ser por decreto uma das três trocas possíveis.? O treinador foge à polêmica e, em entrevistas à imprensa espanhola, afirma que se limita a fazer o que considera melhor para o time. Raúl já acompanhou seis vezes o resto das partidas do banco e Figo saiu mais cedo em cinco ocasiões. Para dosar o desgaste do elenco, Del Bosque também tem deixado a maioria de seus titulares de folga nos desafios da Copa do Rei. Essa tendência pode repetir-se nesta quinta-feira, no duelo com o Mallorca, pelas quartas-de-final. A escalação será definida após o treino desta quarta-feira à tarde. A antepenúltima fase da competição será aberta nesta quarta com La Coruña x Murcia, Recreativo Huelva x Atlético de Madri e Sevilla x Osasuna. Ao mesmo tempo em que se esforça para convencer Del Bosque de que pode jogar o tempo inteiro, Ronaldo prepara-se para ser acionista do Salamanca. Segundo Juan Jose Hidalgo, presidente do time, que disputa a Série B da Espanha, o acordo foi fechado segunda-feira, embora em bases modestas. O astro vai investir o equivalente a US$ 30 mil na ampliação do capital do clube, ?mais por amizade?.