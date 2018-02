Ronaldo: ´Capello não me quer no Real Madrid´ Ronaldo rompeu o silêncio nesta segunda-feira e, em rápida entrevista para o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, falou sobre o seu futuro. O atacante brasileiro admitiu que vai deixar o Real Madrid, porque, segundo ele, o técnico italiano Fabio Capello não o quer mais. "Meu futuro está longe do Real Madrid porque Fabio Capello não me quer", disse Ronaldo ao jornal italiano, enquanto acompanhava um desfile de moda em Paris. De fato, o Real Madrid já deixou bem claro que não conta mais com Ronaldo. Mas o diretor esportivo do clube espanhol, Pedja Mijatovic, avisou nesta segunda-feira que espera conseguir um bom dinheiro com a saída do brasileiro. "O clube não deixá-lo sair de graça. Houve ofertas e vamos ver o que vai acontecer até o fim do mercado de transferências (no dia 31 de janeiro)", disse o dirigente. O Milan é o principal interessado, mas tenta pechinchar para não ter de pagar a multa de rescisão de contrato - o compromisso de Ronaldo com o Real vai até junho de 2008. Na semana passada, a imprensa na Itália e na Espanha disse que o brasileiro estaria disposto a botar dinheiro do próprio bolso para facilitar o negócio. Na mesma entrevista desta segunda-feira, em Paris, Ronaldo admitiu estar muito feliz pelo interesse do Milan. "É um prazer ver que há gente como eles que te querem", afirmou o atacante, falando do presidente do Milan, Silvio Berlusconi, e também do técnico do time italiano, Carlo Ancelotti.