Ronaldo chega à Itália e treina em Milanello, CT do Milan O atacante Ronaldo - após ter sua transferência do Real Madrid para o Milan confirmada - viajou para a Itália terça-feira a noite e na manhã desta quarta-feira já treinou em Milanello (CT do clube milanês). Ronaldo chegou ao centro de treinamentos do Milan pela manhã e foi recebido por diversos jornalistas italianos, mas nenhum torcedor do clube, pois a equipe está na capital italiana para a partida desta quarta contra a Roma pela Copa da Itália. Com isso, o Fenômeno acabou treinando com jogadores não relacionados para a partida e alguns lesionados. Entre eles estavam o italiano Borriello, o georgeano Kaladze, e seus compatriotas Serginho e Ricardo Oliveira; este último ainda esperando se será emprestado ou não ao Real Madrid. Ronaldo havia chegado a Milão em um avião de propriedade da Fininvest, empresa de Silvio Berlusconi, presidente e acionista majoritário do clube milanês. O avião foi batizado de ?I-Rony? em homenagem ao atacante brasileiro. Em sua primeira seção de treinos, o Fenômeno foi posto a disposição dos fisioterapeutas do Milan, com quem já iniciou um programa de preparação personalizado. Transferência é destaque na imprensa espanhola A definição da transferência de Ronaldo do Real Madrid para o Milan foi destaque desta quarta-feira na imprensa esportiva espanhola. O jornal As publicou em sua capa a declaração de despedida do Fenômeno: "Me parte o coração". Segundo o diário, o atacante ainda deixou "recados" para o técnico Fabio Capello: "Agradeço a todos os treinadores que tive, menos um". Sobre a possível chegada do atacante Ricardo Oliveira, envolvido na negociação, o diário afirma que "o caso Oliveira ficou adiado para hoje (quarta-feira)". Aliás, ainda sobre a troca, o jornal Marca afirma: "Oliveira ou ´dado´... ou nada". "O Milan pede ao Real Madrid ? 1,5 milhão até junho", mas o clube espanhol "não quer pagar um centavo por um jogador que não entusiasma o técnico Capello". Além da manchete "Ronaldo, finalmente no Milan", o diário Mundo Deportivo afirma que "Kaká não irá para o Real Madrid se Berlusconi cumprir (a promessa) e trouxer Ronaldinho Gaúcho". O jornal catalão Sport traz como manchete "Finalmente! Ronaldo já é do Milan."