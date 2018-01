Ronaldo chega e mantém o mistério O atacante Ronaldo, do Real Madrid, desembarcou à 1h desta madrugada de sábado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, onde foi recebido pela noiva, Daniella Cicarelli. Segundo a assessoria de imprensa do jogador, a viagem repentina foi para resolver "problemas familiares". Ronaldo desembarcou e imediatamente foi levado para um helicóptero, que o esperava na pista do aeroporto. O vôo atrasou uma hora e meia. De acordo com passageiros que estavam no mesmo avião em que viajou o jogador, ele aparentava abatimento, mas não se recusou a dar autógrafos e posar para fotos. Numa dessas, Maria Cristina Rodrigues Duarte, de Jundiaí, flagrou um beijo de Ronaldo e Daniella. Tanto o jogador quanto sua assessoria de imprensa optaram pelo silêncio nos poucos instantes em que estiveram na pista, antes de embarcar no helicóptero. Mas confirmaram que a viagem foi por problema de saúde de um familiar. Aparentemente, trata-se do irmão mais velho, Nelinho, ou possivelmente sua mãe, Sônia Barata. Maria Cristina, a moça que fez a foto do casal se beijando, disse que Ronaldo contou a um passageiro que o motivo da viagem foi um problema de saúde do irmão, Nelinho. Durante o dia, o meia Zidane, companheiro de Ronaldo no Real Madrid, e o técnico da equipe espanhola Vanderlei Luxemburgo, afirmaram que o atacante veio ao Brasil para resolver um problema familiar com seu irmão. Susto - Rodrigo Paiva, assessor de imprensa de Ronaldo, limitou-se a dizer que um familiar do jogador passou mal durante a madrugada, mas que tudo não teria passado de um "susto". O parente do atleta estaria, inclusive, repousando em sua casa, sem ter tido a necessidade de ficar internado em um hospital. O profissional ainda cogitou a possibilidade de Ronaldo conceder uma entrevista coletiva, durante sua estadia no Brasil, "para falar de futebol". O silêncio de Ronaldo, justificado pelo desejo de manter a privacidade familiar, serviu para produzir rumores sobre a realidade do que teria ocorrido com seu parente. Durante a manhã de sexta-feira, a versão foi a de que sua mãe ou seu pai, Nélio Nazário, estaria doente. "Estou bem e nada aconteceu comigo. Sobre os demais não posso dar informação", disse o pai do artilheiro do Real. Mas, à tarde, circularam rumores de que o irmão do artilheiro poderia ter sido vítima de um seqüestro. "Não sei de nada sobre isso e, mesmo se estivesse investigando, não poderia passar informações sobre o caso. Estou em um restaurante agora", disse o delegado titular da Divisão Anti-Seqüestro do Rio, Fernando Morais, no início da noite de sexta-feira. Em princípio, Ronaldo, que ultimamente demonstrou sua insatisfação por ser constantemente substituído durante as partidas do time espanhol, ficará no Brasil até segunda-feira. Oficialmente, ele decidiu vir ao Brasil porque na madrugada de sexta-feira recebeu um telefonema informando a gravidade do estado de saúde de um parente. Imediatamente, pediu permissão aos dirigentes madrilenhos e foi liberado para retornar ao País. Por causa do incidente, o jogador não atuará contra o Numancia, em Soria, pelo Campeonato Espanhol, neste domingo. Michael Owen foi escolhido por Luxemburgo para substituí-lo.