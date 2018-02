Ronaldo chega e reclama de contusão O atacante Ronaldo se reapresentou nesta quinta-feira ao Real Madrid reclamando de dores nos quadris, segundo ele, resultado do esforço na partida de ontem, em que o Brasil derrotou a Venezuela, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2006. Por conta disso, o atacante fará um teste para saber se terá condições de disputar o clássico do próximo sábado contra o Atlético de Madri, no Vicente Calderón. Depois de jogar contra a Venezuela e enfrentar uma viagem cansativa, o atacante foi poupado dos treinos. Ele ficou no ginásio e posteriormente fez tratamento com os fisioterapeutas do clube. Em princípio, ele deve se juntar ao resto do grupo no treino de amanhã, quando o técnico Vanderlei Luxemburgo acerta a equipe que enfrenta o Atlético no sábado.