Ronaldo chega e Seleção está completa O artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, chegou no início da tarde à Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, e se apresentou ao técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. O jogador que foi liberado pela comissão técnica para resolver problemas particulares, irá participar do treino de hoje à tarde, previsto para começar às 16h. Ronaldo chegou ao centro de treinamento em sua BMW, de cor prata, e foi direto se integrar ao grupo, que com sua presença ficou completo para a disputa das partidas contra o Peru, no domingo, em Lima, e o Uruguai, no dia 19, em Curitiba, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, disse ter dado um prazo maior para Ronaldo se apresentar, porque deseja que o atacante se apresentasse tranqüilo. "Entendemos perfeitamente o problema de Ronaldo e foi importante darmos a ele este tempo para que resolvesse alguns assuntos", disse o treinador. Ronaldo está desde segunda-feira à tarde no Brasil e tem cumprido compromissos profissionais,além de cuidar de sua separação da mulher Milene Domingues, com quem se casou em 24 de dezembro de 1999 e de sua situação com os empresários Reinaldo Pitta e Alexandre Martins.