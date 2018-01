Ronaldo chega e treina forte no Real O atacante Ronaldo foi recebido com carinho por todos os seus companheiros durante a sessão de treino matinal nesta quarta-feira no Centro de Treinamento de Las Rozas e intensificou os trabalhos físicos e exercícios extras para recuperar a forma, depois de passar alguns dias no Brasil resolvendo problemas pessoais. Ele chegou a Madri na terça-feira e treinou sozinho ao final da tarde. O meia Zidane, com uma crise de gastroenterite, não participou das atividades visando a partida contra o Espanyol.