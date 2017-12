Ronaldo chega em Milão e treina na 3ª O atacante brasileiro Ronaldo, da Internazionale, já está em Milão. O jogador chegou por volta do meio-dia (horário local) em vôo procedente do Rio de Janeiro, após passar um mês no Brasil, onde se recuperou de uma lesão muscular. Ele estava em companhia de sua mãe, Sonia, e foi recebido no aeroporto de Malpensa por sua esposa, Milene, e seu filho Ronald. A reapresentação à Inter está prevista para esta terça-feira.