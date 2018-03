Ronaldo chega para se tratar no Rio O artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, surpreendeu hoje pela manhã ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vindo da Espanha para resolver problemas particulares e dar continuidade a sua recuperação da contusão muscular na coxa esquerda. A surpresa ocorreu porque quem estava sendo esperado no local era o craque Romário, do Fluminense, que chegaria da Suíça, mas não desembarcou. "Quero jogar pela seleção, mas primeiro tenho que me recuperar e atuar pelo Real Madrid", disse Ronaldo. O atacante tenta estar recuperado para atuar contra o Sevilla, dia 28, pelo Campeonato Espanhol, para se apresentar ao time brasileiro e enfrentar o Paraguai, dia 31. Apressado para sair do aeroporto e incomodado pelo assédio dos jornalistas, Ronaldo falou rapidamente sobre o atentado terrorista na Espanha e lamentou o episódio. De acordo com o craque, é muito triste ver pessoas inocentes sendo mortas e a sua torcida é para que este tipo de situação "jamais" se repita.