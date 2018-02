Ronaldo chega para tratamento no Rio O atacante Ronaldo desembarcou na manhã desta quinta-feira no Rio, onde deverá iniciar o tratamento para recuperação do tornozelo esquerdo, lesionado na partida de sábado do Real Madrid contra o Atlético de Madri, pelo Campeonato Espanhol. O jogador deverá ser submetido a um exame de ressonância magnética e muito provavelmente será avaliado pelo médico José Luis Runco, da Seleção Brasileira. O departamento médico do Real está preocupado, pois teme que seja necessária uma intervenção cirúrgica. Se for este o caso, o atacante não jogaria mais este ano. Ronaldo chegou pouco depois das 8 da manhã e deixou o aeroporto sem conversar com os jornalistas. O craque saiu do avião e, ainda na pista, tomou um helicóptero para sua casa, na Barra. O período de permanência de Ronaldo no Rio ainda não está definido. Ele gostaria de ficar 15 dias, mas o Real ainda não determinou quando vai querer que se reapresente. Na quarta-feira, o jornal espanhol El Pais informou que a contusão é mais grave do que se imaginava inicialmente e que o atacante corre risco até de passar por cirurgia. Os médicos do clube, porém, continuam apostando no prazo em torno de um mês para a recuperação.