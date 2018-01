Ronaldo: "Chego para ser mais um" No meio de uma verdadeira seleção mundial, com Zidane, Figo e Raúl, Ronaldo mostrou humildade e disse que chega ao Real Madrid ?para ser mais um?. O atacante brasileiro desembarcou neste domingo em Madri e será apresentado oficialmente amanhã, às 8 horas (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. Assim que desembarcou na Espanha, Ronaldo seguiu para San Agustín de Guadalix, nas proximidades de Madri, para almoçar com os dirigentes do Real. Lá, ele deu uma breve entrevista para o canal de TV do clube espanhol e revelou estar ?muito contente? por ter sido negociado. O brasileiro também afirmou estar aliviado com o fim da novela de sua transferência e mostrou um visual novo, com a cabeça toda raspada, mudando o corte de cabelo que tinha feito durante a Copa da Coréia/Japão. Ronaldo confessou que precisa de uns 20 dias de treinamento para poder ficar à disposição do técnico Vicente del Bosque, já que ele pouco treinou desde o final da Copa, mas que não vê a hora disso acontecer, pois está ansioso para jogar no Real. ?É um sonho estar aqui. Sei da importância do Real Madrid e estou aqui para ajudar a equipe a ganhar tudo o que for possível?, prometeu o artilheiro da Copa da Coréia/Japão, que também garantiu não se importar em usar a camisa 11 - a 9 já é de Morientes. ?O que importa é estar aqui e poder jogar.?