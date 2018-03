Ronaldo começa no banco; Raul joga O técnico Vicente del Bosque confirmou há pouco que o atacante Ronaldo deverá iniciar no banco de reservas a partida do Real Madrid contra a Juventus, em Turim, que vale uma vaga na final da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro ainda não está totalmente recuperado de uma lesão muscular e poderá entrar no decorrer do jogo. Gutti será o titular. Para compensar a ausência de Ronaldo, o Real terá a volta de Raúl. O atacante - que não atuou no jogo de ida, na semana passada, em Madri - vem de três semanas de inatividade por conta de uma cirugia de apendicite. Outra novidade é a escalação do argentino Cambiasso no meio-de-campo, no lugar de Makelele, machucado. O Real começa o jogo com a seguinte escalação: Casillas; Salgado, Hierro, Helguera e Roberto Carlos; Flavio Conceição, Cambiasso; Figo, Guti, Zidane e Raúl. A equipe do Juventus deverá iniciar a partida com Buffon; Thuram, Tudor, Montero e Birindelli; Zambrotta, Davids, Tacchinardi e Nedved; Del Piero e Trezeguet. No primeiro jogo, o Real venceu por 2 a 1 e agora precisa de um empate para se classificar para a final, contra o Milan que ontem eliminou a Inter de Milão.