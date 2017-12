Ronaldo começa o jogo no banco O técnico Vicente del Bosque decidiu deixar Ronaldo no banco de reservas do Real Madrid na partida contra o Alavés, que começa às 13 horas (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Com isso, o atacante brasileiro deve fazer sua estréia no segundo tempo e jogar cerca de 20 minutos. Como Raúl está contundido, o ataque titular do Real terá Guti e Portillo.