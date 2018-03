Ronaldo comemora 10 anos de carreira Ronaldinho completou ontem dez anos de carreira como jogador profissional. Mas a festa foi no sábado, quando marcou dois gols na vitória por 2 a 1 do Real Madrid em cima do Valencia. No segundo gol, bem ao seu estilo, deixou o goleiro Cañizares de queixo na grama, tocou a bola para a rede e saiu apontando o dedo indicador aos torcedores. Foi o seu 19º gol no Campeonato Espanhol - o 26º com a camisa do Real em 29 partidas. Leia mais no Jornal da Tarde