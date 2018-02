Ronaldo concorre ao Oscar do esporte Ronaldo pode colecionar mais alguns troféus em pouco tempo. O astro da seleção e do Real Madrid concorre em quatro categorias no prêmio Laureus, criado em 2000 e que pretende equivaler-se, a médio prazo, a uma espécie de Oscar do esporte. O artilheiro da Copa de 2002 está na lista de pré-selecionados para a festa de entrega do troféu em 20 de maio, em Montecarlo. Ronaldo aparece em quatro categorias - duas coletivas e outras tantas individuais. No primeiro caso, há exclusão, já que Real Madrid e a seleção pentacampeã do mundo disputam o prêmio de melhor equipe. Ambos terão como rivais a Ferrari (F-1), a equipe canadense de hóquei sobre o gelo (medalha de ouro nos Jogos de Inverno de Salt Lake City) e o time europeu de golfe vencedor da Ryder Cup contra os EUA. Ronaldo foi lembrado, nos votos de 400 jornalistas de 75 países, para os prêmios de melhor esportista de 2002 e de melhor "reaparição" da temporada passada. Os rivais do craque nacional serão o atleta norueguês Ole Einar Bjoerndalen e o ciclista norte-americano Lance Armstrong. No ano passado, Ronaldo ganhou prêmios da France Football, da Onze (ambas francesas) e principalmente o título de melhor do mundo oferecido pela Fifa.